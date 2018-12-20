أرقام قياسية في مونديال الأندية لكرة القدم

الشارقة 24 - أسعد خليل:

تواصل بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018، تحقيق قفزة نوعية على صعيد الأرقام.

وتشهد البطولة في نسختها الحالية وفرة من الأهداف، حيث كانت البداية مع مباراة نادي العين وتيم ويلينجتون النيوزلندي التي شهدت تسجيل 6 أهداف كاملة.

وتتميز البطولة أيضاً بالعديد من المفاجآت والنتائج غير المتوقعة، ما يضفي على البطولة أجواء لا مثيل لها من الإثارة والحماس.

ومن بين الأرقام التي شهدتها البطولة تسجيل أسرع هدف في تاريخ بطولات كأس العالم للأندية، برأسية لاعب نادي العين محمد أحمد في مرمى الترجي التونسي بعد مرور ثلاث دقائق فقط من بداية المباراة.

كما شهدت البطولة تسجيل 24 هدفاً في ست مباريات.

كما استغرق اللاعب جاريث بيل نجم ريال مدريد 11 دقيقة فقط لتسجيل أسرع "هاتريك" في تاريخ البطولة خلال مباراة الدور قبل النهائي التي تفوق فيها فريقه على نادي كاشيما انتلرز الياباني 3 / 1.

ومع الأداء المبهر الذي ظهر به نادي العين ممثل دولة الإمارات في البطولة، وتأهله للمباراة النهائية، أعلنت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة عن بيع جميع التذاكر المخصصة للنهائي وهو الأمر الذي لم يفاجئ المنظمين.