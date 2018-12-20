المنتخب الهندي أول الواصلين إلى الإمارات استعداداً لكأس آسيا

الشارقة 24 - محمود علي:

هبطت طائرة المنتخب الهندي لكرة القدم يوم الخميس، في مطار أبوظبي الدولي، كأول المنتخبات المشاركة في كأس آسيا الإمارات 2019 التي تصل إلى البلاد، حيث كان في انتظار الفريق الحافلة المخصصة له التي تحمل شعار المنتخب في البطولة "النمور الزرقاء: أمل أمة بأكملها".

وحظي الفريق باستقبال حافل لدى وصوله في أبوظبي حيث توافد العديد من أعضاء الجالية الهندية بالبلاد والتي يقدر عددها 3.3 مليون مقيم لتشجيع اللاعبين والهتاف لهم قبل انتقالهم إلى مقر إقامتهم.

وأكد سونيل شتري لاعب المنتخب الهندي والهداف التاريخي له، أن استضافة الإمارات للبطولة تعتبر ميزة كبيرة لنا نظراً لحجم الجالية الهندية الضخم في البلاد.