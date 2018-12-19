عقد اجتماع تنسيقي للجنة الرياضية بشرطة الشارقة

الشارقة 24:

عقدت اللجنة الرياضية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، اجتماعاً تنسيقياً، بنادي ضباط الشرطة بالشارقة، برئاسة العميد خليفة المري رئيس اللجنة، وحضور الأعضاء، الرائد أحمد مبارك الجنيبي، والنقيب حميد سبت الشامسي، والنقيب راشد سعيد الكتبي، والنقيب صلاح الحمادي، والملازم أول سالم عاشور، وعدد من الأعضاء، لمناقشة الأنشطة والفعاليات الرياضية التي سوف تقوم بتنظيمها القيادة العامة لشرطة الشارقة، إضافة للأنشطة الأخرى التي تشارك فيها الفرق الرياضية بالقيادة للموسم 2018 - 2019.

ورحب العميد المري بأعضاء اللجنة معرباً عن شكره وامتنانه لما بذلوه من جهود ملموسة في خدمة القطاع الرياضي على مستوى القيادة وتعاونهم البناء والملموس مع كل الجهات الرياضية بالدولة، مؤكداً على أهمية تطوير الرياضة لتحقيق مكتسبات رياضية مميزة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، من خلال تهيئة وتوفير سبل النجاح لجميع الفرق التي تمثل شرطة الشارقة محلياً وإقليمياً.

تناول الاجتماع مناقشة الفعاليات الرياضية للعام المقبل 2019، وما تبقى من العام الجاري2018، ووضع التصور الذي يخرجها تتناسب مع طموحات شرطة الشارقة، كما ناقش المقترح الخاص بضم عضوين إضافيين للجنة الرياضية على أن يكون الأول من إدارة الاستراتيجية لوضع التصور والخطوط العريضة للخطط الرياضية المزمع القيام بها وقياس المؤشرات الخاصة بها لتحقيق الأهداف المرجوة منها، والآخر من العنصر النسائي باللجنة الرياضية النسائية التي أطلقها سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة مؤخراً، تفعيلاً لدور المرأة في الرياضة، المنبثق من اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية.

وفي الختام شكر العميد المري أعضاء اللجنة على المقترحات التي تم طرحها خلال الاجتماع، ودورها في إضافة العديد من الأفكار التي ستسهم في تطوير النشاط الرياضي بالمؤسسة.