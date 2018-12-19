"الشارقة الرياضي" يطلق بطولة الألعاب الجماعية الأولى

الشارقة 24:

انطلقت فعاليات بطولة الألعاب الجماعية الأولى، خلال إجازة الشتاء، يوم الإثنين، بتنظيم مجلس الشارقة الرياضي والتي تستمر حتى 7 يناير 2019، وتشمل البطولة فئات الصغار والأشبال والبراعم في مناشط كرة اليد وكرة السلة وكرة الطائرة، بمشاركة أندية الشارقة والذيد والبطائح ومليحة ودبا الحصن وكلباء وخورفكان والمدام على أن تستقبل مختلف صالات الأندية التدريبات المشتركة ودورة رباعية ودوري مصغر ودورة ثلاثية بينما يشارك منتخب للمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية في منشط كرة اليد.

وعقد مؤخراً المجلس اجتماعاً، بحضور سعادة عبد الملك جاني عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي رئيس لجنة الألعاب الجماعية، وسعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس، والسيد خالد الناخي مدير إدارة التطوير الرياضي، والسيد بخيت القرص رئيس قسم الألعاب الجماعية، والسيد جاسم الدوخي، والسيد محمد النقبي إداري الألعاب الجماعية وخبراء الألعاب.

وبهذه المناسبة، تقدم سعادة عبد الملك جاني بالشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه واهتمامه المتواصل، بجانب حرص ومتابعة المجلس على تطوير الألعاب الجماعية الأمر الذي ينعكس على تقدم الرياضة في الإمارة بشكل عام في المناشط الجماعية المختلفة.

ثم قام باستعراض خطة عمل الألعاب الجماعية وروزنامة بطولة الألعاب الجماعية في إجازة الشتاء حيث جاءت البداية بالتركيز على المنطقة الوسطى لنشر ثقافة الألعاب الثلاثة كرة اليد وكرة السلة وكرة الطائرة بعد إضافة الألعاب الجماعية لأندية المنطقة الوسطى وإتاحة الفرصة لها للاحتكاك مع بقية أندية الإمارة لاكتساب الخبرات وإحياء الألعاب الثلاثة بالإضافة إلى مناقشة سبل تطوير الألعاب الجماعية بشكل عام.

من جانبه، أشار سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي إلى أن فعاليات البطولة تأتي من منطلق الدور الكبير الذي يقوم به المجلس لتطوير وتقدم النشاط الرياضي بأندية الإمارة وفق توجيهات ورؤية صاحب السمو حاكم الشارقة ودعم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي ومتابعة حثيثة من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس المجلس.

وأضاف سعادته أن أندية الإمارة تتمتع بإمكانيات كبيرة ومن هذا المنطلق يأتي دور المجلس عبر إدارة التطوير الرياضي وقسم الألعاب الجماعية في الإسهام باكتشاف المواهب من مختلف الفئات صغارا وبراعم وناشئين عبر توسيع قاعدة ممارسة هذه الألعاب في كل الأندية مما يقود بدوره إلى تقديم هذه المواهب للمنتخبات الوطنية حيث تنصب الجهود على تطوير النشاط الرياضي والمزيد من التقدم على مستوى الإمارة بشكل عام إضافة إلى جهود هذه الأندية وبما تملكها من مرافق ومنشآت ومدربين في كافة الألعاب الجماعية يبذلون الجهود لاكتشاف المواهب التي تفرزها مثل هذه المهرجانات من أجل تحقيق النتائج المرجوة.

وأوضح الأمين العام، أن المجلس حريص على متابعة نشاطات الألعاب الجماعية في الأندية التي تعتبر هي الأساس للانطلاق الصحيح بالنسبة لكل العناصر في كل الألعاب وتساعد على تحقيق أفضل النتائج وتهيئة البيئة المناسبة التي تمكن الرياضي من الإبداع فيها، خاصة وأن المجلس له استراتيجيته لدفع مسيرة أندية الإمارة عبر الألعاب الجماعية مما سيشكل إثراء للنشاط الرياضي في هذه الأندية وينعكس على رفعة الرياضة في الإمارة الباسمة.

وبدأت فعاليات البطولة يوم الإثنين، على ملاعب وصالة نادي كلباء لمنشط كرة اليد لفئة الصغار بمشاركة فرق الذيد والبطائح ومليحة ودبا الحصن وكلباء وشهدت فوز دبا الحصن على كلباء "8/0" وفوز مليحة على الذيد "4/3" وتعادل البطائح ودبا الحصن "4/4"، وفوز الذيد على كلباء "6/4"، وتفوق البطائح على مليحة "3/1"، وفوز دبا الحصن على الذيد "5/3"، وفوز البطائح على كلباء "7/6"، وانتصار دبا الحصن على مليحة "9/7"، وفوز الذيد على البطائح "5/3"، وفوز كلباء على مليحة "12/7"، بينما شارك في كرة الطائرة فئة الأشبال فرق الذيد والبطائح وخورفكان على صالة الذيد.

وأقيمت يوم الثلاثاء، فعالية كرة السلة فئة البراعم لفرق المدام والذيد والبطائح ومليحة على صالة مليحة وتشمل تدريبات مشتركة فيما أقيمت يوم 19 ديسمبر فعالية منشط كرة اليد للبراعم أ لفرق المدام والذيد والبطائح ومليحة على صالة الذيد بدورة رباعية وفعالية كرة السلة للبراعم لفرق المدام والذيد والبطائح ومليحة على صالة مليحة بدورة رباعية.

ويشهد يوم السبت القادم، فعالية كرة الطائرة للبراعم لفرق الذيد والبطائح والمدام ومليحة وخورفكان وكلباء بصالة الذيد وإقامة دوري مصغر، وتقام يوم 23 ديسمبر فعالية كرة اليد لفئة البراعم أ بمشاركة فرق خورفكان وكلباء ودبا الحصن والشارقة بصالة كلباء وإقامة دورة رباعية فيما تقام فعالية كرة الطائرة للأشبال بمشاركة فرق المدام ومليحة على صالة مليحة، وتجرى يوم الإثنين، فعالية كرة الطائرة للأشبال لفرق المدام ومليحة على صالة مليحة وتشمل تدريبات مشتركة بالإضافة لكرة السلة للبراعم بمشاركة فرق المدام والذيد والبطائح ومليحة على صالة الذيد وتشمل تدريبات مشتركة، أما يوم يوم 25 ديسمبر ستقام فعاليات كرة السلة للبراعم بمشاركة فرق المدام والذيد والبطائح ومليحة بصالة الذيد بإقامة دورة رباعية، فيما تجرى يوم الأربعاء 26 ديسمبر كرة اليد للبراعم أ لفرق المدام والذيد والبطائح ومليحة على صالة مليحة وتشمل دورة رباعية، على أن تقام يوم 29 ديسمبر فعاليات كرة الطائرة للبراعم بمشاركة فرق الذيد والبطائح وخورفكان وكلباء على صالة الذيد.

وتقام يوم 30 ديسمبر، فعالية كرة اليد فئة البراعم أ بمشاركة فرق خورفكان ودبا الحصن وكلباء والشارقة على صالة خورفكان وتشمل دورة رباعية بجانب فعالية كرة السلة للأشبال وتشارك فيها فرق الذيد والبطائح ومليحة على صالة الذيد وتقام فيها تدريبات مشتركة، وتجرى يوم 31 ديسمبر فعالية كرة الطائرة للأشبال لفرق الذيد والبطائح ومليحة والمدام وخورفكان على صالة مليحة بإقامة دوري بجانب منافسات كرة السلة للأشبال لفرق الذيد والبطائح ومليحة على صالة الذيد بدورة ثلاثية، وتجرى يوم 3 يناير 2019 فعالية كرة اليد لفئة البراعم أ لمنتخب الوسطى ومنتخب الشرقية ونادي الشارقة على صالة مليحة وتشمل دورة ثلاثية.

كما تقام يوم 5 يناير فعالية كرة الطائرة للبراعم لفرق المدام ومليحة على صالة مليحة بتدريبات مشتركة، كما تقام فعاليات يوم 6 يناير 2019 لكرة السلة للأشبال لفرق الذيد والبطائح ومليحة على صالة مليحة بتدريبات مشتركة فيما يقام في اليوم الأخير في 7 يناير 2019 لكرة السلة للأشبال لفرق الذيد والبطائح ومليحة على صالة نادي مليحة وتشمل دورة ثلاثية، على أن يتم في اليوم الأخير من المهرجان توزيع الجوائز على الفرق المتفوقة وأصحاب المراكز المتقدمة.