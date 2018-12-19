اختتام بطولة نادي الشارقة للصقارين "تلواح 2018"

الشارقة 24:

اختتمت، الثلاثاء، منافسات بطولة نادي الشارقة للصقارين للتلواح 2018، التي ينظمها النادي للسنة الثانية على التوالي، برعاية الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

أقيمت البطولة في ميدان نادي الشارقة للصقارين بمنطقة مليحة، على مدار 4 أيام، بمشاركة 650 صقاراً، في فئات: جير تبع، جير شاهين، جير بيور، فرخ جرناس.

بدوره، أشاد سعادة محمد خليفة البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للصقارين، بنجاح البطولة، مؤكداً أن البطولة أصبحت علامة فارقة تعزز الاهتمام بالتراث، وترسخ مفاهيم الأصالة والوطنية.

من جانبه، كشف عبد العزيز آل علي نائب رئيس مجلس الإدارة، أن ما ميز البطولة هذا العام هو تخصيص شوط خاص لفئة الناشئين، واستقطابها للصقارين من مختلف دول الخليج العربي، وهذا ما يعد نجاحاً آخر يضاف إلى رصيد إنجازات النادي، الذي سعى منذ تأسيسه إلى تشجيع رياضة الصقارة ونشرها.