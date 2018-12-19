العين يحطم الأرقام القياسية في ليلة استثنائية بمونديال الأندية

الشارقة 24 - محمود علي:

سجل العين اسمه في التاريخ بتأهله إلى نهائي مونديال الأندية في أول مرة يشارك فيها بالبطولة العالمية، وذلك عقب الفوز على "ريفربليت" في نصف النهائي، "الشارقة 24" يرصد هذا الفوز بالأرقام:

- أول فريق إماراتي خليجي يتأهل للمباراة النهائية من البطولة.

- أصبح العين أول فريق إماراتي يحقق لاعبوه لقب أفضل لاعب في المباراة بالبطولة 3 مرات متتالية.

- تفوق على شقيقه الوحدة الإماراتي الذي سجل 6 أهداف في تاريخ مشاركاته حيث سجل العين 8 أهداف حتى الآن.

- أصبح العين ثالث أكثر كلمة تداولاً عالمياً على " تويتر".

- أصبح لاعبه حسين الشحات أول لاعب مصري يتأهل إلى نهائي البطولة.