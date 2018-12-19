العين يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية

الشارقة 24 - محمود علي:

تأهل فريق العين الإماراتي إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه على ضيفه "ريفربليت" الأرجنتيني 5 -4 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي جمعت بينهما، الثلاثاء، على إستاد هزاع بن زايد في المربع الذهبي للبطولة.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما ليتم اللجوء إلى وقت إضافي على شوطين انتهى هو الآخر دون جديد لتكون كلمة الفصل عبر ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت في النهاية لصالح العين.

وتقدم العين بهدف مبكر حمل توقيع مهاجمه السويدي ماركوس بيرج بعد مضي ثلاث دقائق فقط من بداية المباراة.

ولكن "ريفربليت" نجح في قلب الطاولة على صاحب الأرض ورد بهدفين عن طريق رافاييل سانتوس بوري في الدقيقتين 11 و16.

وأدرك البرازيلي كايو فيرنانديز التعادل للعين في الدقيقة 52.

ويلتقي العين في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني حامل اللقب مع كاشيما إنتلرز الياباني.