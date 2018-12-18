هبيطة: تحضيرات منتخب الإمارات تسير وفق "الخطة الموضوعة"

الشارقة 24 - محمود علي:

طمأن عبيد هبيطة مدير منتخبنا الوطني الشارع الرياضي على تحضيرات الأبيض في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن الاستعدادات تمضي بصورة جيدة، وأن الجهاز الفني يقوم بعمل كبير من أجل تجهيز المنتخب للظهور بالصورة التي تشرف الجميع.

وأكد عبيد هبيطة أن الانضباط التام يسود أروقة المعسكر، مشيداً بالالتزام الكامل من قبل اللاعبين، مثمناً حرصهم على تنفيذ كل التوجيهات التي تصدر من الجهازين الفني والإداري للمنتخب، لافتاً إلى أن الجميع يبدي حماساً منقطع النظير، ورغبة واضحة في الدفاع عن ألوان وشعار المنتخب.