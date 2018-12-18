منتخبنا يواصل تدريباته والجهاز الفني يرفع درجة الاستعداد

الشارقة 24 – محمود خليل:

واصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تحضيراته من داخل تجمعه الحالي بإمارة دبي، استعداداً لخوص نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019، وأدى الأبيض مراناً بملعب ند الشبا أمس شهد مشاركة واسعة من اللاعبين الذين تم استدعاءهم للتجمع، وأشرف على المران الجهاز الفني بقيادة البيرتو زاكيروني وجهازه المساعد.

وعمل الجهاز الفني على رفع وتيرة التحضيرات وتكثيف التدريبات بهدف الوصول إلى أعلى معدلات الجاهزية البدنية والفنية، مع استمرار العد التنازلي للبطولة التي ستنطلق في الخامس من يناير من العام المقبل، ويستهلها منتخبنا بمواجهة شقيقه البحريني.

وحرص زاكيروني خلال المران على تشجيع اللاعبين ورفع روحهم المعنوية، حاثاً إياهم على العمل بقوة، مشيراً إلى أهمية عامل الوقت وضرورة تنفيذ البرنامج الفني الموضوع وفقاً للجدول الزمني المعلن حتى يكون الأبيض في كامل جاهزيته عند انطلاقة البطولة.

وبدا تفاعل وتجاوب اللاعبين مع تعليمات الجهاز الفني واضحاً من خلال الجدية الكبيرة التي أدوا بها التدريبات، كما تواصلت المنافسة بين عناصر المنتخب لضمان التواجد في القائمة النهائية التي سيتم الإعلان عنها يوم 26 ديسمبر الجاري، بعد انضمام لاعبي العين عقب فراغهم من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.