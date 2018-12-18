11 لعبة فردية في نادي الشارقة الرياضي تُحقق تقدماً وتصنع فارقاً

الشارقة 24:

واصل لاعبو نادي الشارقة الرياضي المنتسبين لرياضات الألعاب الفردية، تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، وحصد المراكز الأولى في مسابقات الرماية والجودو والدراجات والمبارزة وغيرها، منذ بداية الموسم الرياضي.

وتشكل إدارة الألعاب الفردية ضمن منظومة عمل نادي الشارقة الرياضي معادلة هامة على رقعة الألعاب الرياضية، في ظل ما تشهده يومياً من تدريبات مكثفة في صالات النادي والملاعب الخارجية لتأهيل الأبطال في 11 لعبة فردية.

وكشف المهندس سليمان عبد الرحمن عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الفردية بالنادي، أن 11 لعبة فردية أثبتت نجاحاً كبيراً، من خلال الميداليات الملونة والمراكز الأولى في كافة البطولات التي شارك بها اللاعبون من فرق الرجال ومختلف المراحل السنية، لتحقيق المراكز الأولى وإثبات جدارة لاعبو النادي "أبناء الملك"، في تحقيق الانتصارات المستحقة والصعود إلى منصات التتويج.

وأشار إلى أن النادي حقق الذهبية في ختام بطولة مئوية زايد للمبارزة للأشبال، في سلاح الساير، عن طريق اللاعب خالد عنبر، والذهبية في سلاح الفلورية عن طريق اللاعب مصطفى إسلام، وبرونزية سلاح الفلورية عن طريق اللاعب شهاب الكعبي.

وحقق النادي المركز الأول في مسابقة المسدس 25 متراً، والمركز الأول في مسابقة المسدس 10 متراً عن طريق اللاعب دلشود مختاروف.

ولفت عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي إلى أن النتائج امتدت لتشمل مشاركة النادي في الجودو والجوجيتسو والكاراتيه في بطولة الشارقة الأولى للدفاع عن النفس، ومنافسات الفردي العام للدراجات.

وفي هذا الصدد، أشار المهندس سليمان عبد الرحمن إلى أن هذا النجاح الذي تخطو به إدارة الألعاب الفردية يومياً نحو الأمام يأتي بفضل الدعم الكبير الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للرياضة والرياضيين ولنادي الشارقة الرياضي، فضلا عن اهتمام ومتابعة مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي برئاسة سالم الحصان الشامسي، والدعم المتواصل من قبل مجلس الشارقة الرياضي.