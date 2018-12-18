"الشارقة الرياضي" يطلّع على إنجازات اللجنة الدائمة لسباقات الهجن

الشارقة 24:

زار وفد من مجلس الشارقة الرياضي، مؤخراً، اللجنة الدائمة لسباقات الهجن في ميدان سباقات الهجن بمدينة الذيد، للاطلاع على ما قدمته اللجنة خلال الفترة الماضية، والنظر في احتياجاتها للفترة المقبلة، والوقوف على العقبات التي تواجههم في الميدان لإيجاد أفضل الحلول.

ضم وفد المجلس سعادة مصبح سعيد بالعجيد، وعبد الله سعيد بن رشيد، حيث كان في استقبالهم سعادة مطر علي بن هويدن رئيس اللجنة، والأعضاء محمد علي الخاصوني، وعبيد حامد الطنيجي، ومطر محمد الكتبي، وسعيد راشد الكتبي.

حيث تم الاطلاع على ما قدمته اللجنة الدائمة خلال الفترة السابقة، والنظر في استكمال الأعمال الكهربائية المشغلة لخط البداية في الميدان، بجانب الصعوبات والعقوبات والفرص التحسينية التي تحتاج إلى إعداد اللوائح الداخلية الخاصة باللجنة، والتي سيتم تطبيقها على المشاركين، بجانب توفير شركة أمن للميدان، واستكمال المبنى الخاص بالإدارة، وتركيب جهاز خاص لتقوية الإذاعة.

بدوره، قام الوفد بمرافقة الأعضاء، بجولة تفقدية حول الميدان، والاطلاع على المرافق والخدمات والمضامير المخصصة للسباقات.

وأشار سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي إلى أن الاهتمام بهذه اللجنة، تأتي وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة مستمرة من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

وأضاف الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، أن سباقات الهجن تعد من التراث القومي وفخراً كبيراً وحفاظاً على التقاليد المتوارثة وزيادة شعبيتها، لنقلها من جيل إلى جيل، كتعبير عن التاريخ الأصيل، وهي نوع من أنواع الرياضة.

وأضاف الحزامي، أن مجلس الشارقة الرياضي حريص على التنسيق مع اللجنة الدائمة لسباقات الهجن، ومتابعة كل ما يتعلق باختصاصاتها، والاطلاع على كل الاحتياجات خلال الفترة المقبلة وتلبية المتطلبات.

من جهة أخرى، تقدم أعضاء اللجنة الدائمة لسباقات الهجن بالشكر والتقدير لمجلس الشارقة الرياضي على الاهتمام الكبير بأعمال واحتياجات اللجنة.