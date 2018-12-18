مدرب العين: مواجهة الزعيم مع ريفير بليت فرصة لكتابة التاريخ

الشارقة 24 – محمود علي:

أكد مدرب فريق العين، الكرواتي زوران ماميتش أن مواجهة ريفير بليت الأرجنتيني هي فرصة جيدة للاعبي "الزعيم"، من أجل كتابة التاريخ، وذلك حينما يلتقي الفريقان مساء الثلاثاء، ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم.

واعتبر زوران في المؤتمر الصحافي اليوم، المباراة فرصة للاعبين لكتابة التاريخ، مضيفاً "نحن لعبنا بشكل جيد في البطولة حتى الآن ونرغب في المزيد، نحن نحترم منافسنا فريق ريفير بليت، هم فريق كبير وعريق وأتوقع أن تكون المباراة أصعب من اللقاءين السابقين".

وأضاف: "لم يسبق لنادي العين وأن لعب أمام فريق كبير بحجم ريفير بليت الأرجنتيني، لذلك علينا أن نستمتع بكل لحظات هذه المباراة".

وأشار المدرب الكرواتي إلى أن صفوف فريقه ستشهد عودة لاعب الوسط، محمد عبد الرحمن "عجب"، بعد غيابه عن لقاء الترجي التونسي بسبب الإيقاف، وقال: "محمد عبد الرحمن سينضم للقائمة، ولكن في المقابل سيغيب إبراهيما دياكيه بسبب شعوره بآلام في الظهر، وأما بالنسبة للثنائي ماركوس بيرغ ويحيى نادر فهما جاهزان للمشاركة".

وواصل: "ريفير بليت لديهم خط هجوم قوي ووسط مميز وعملياً لا يمكن أن تعرف من أي جهة قد تكون الخطورة، سنحاول أن نكون أكثر تركيزاً في المباراة وأن نتمتع بالنزعة الهجومية وأن نقوم بكل شيء، هذا لا يعني أننا إذا قمنا بشي جيد فلن نمنع منافسنا من التسجيل، هو فريق جيد، ولذلك كما قلت يجب أن نكون في كامل تركيزنا".

ورداً على سؤال عن الوضع الصحي للاعبي فريقه بعد انتشار فايروس "الأنفلونزا" داخل معسكر الفريق، قال: "الوضع الصحي لجميع اللاعبين جيدً واللاعبون تعافوا من المرض، وماركوس بيرغ ونادر يحيى يشعران بتحسن كبير وهما الآن في وضع صحي جيد".