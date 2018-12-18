الشارقة يحطم الأرقام بصدارته لدوري الخليج العربي

الشارقة 24 – محمود علي:

استطاع فريق الشارقة أن ينهي الدور الأول من دوري الخليج العربي برصيد 31 نقطة وبسجل خال من الهزائم.

وتعتبر هذه النتيجة هي أطول سلسلة انتصارات لفريق الشارقة منذ بداية عصر الاحتراف.

كما سجل هداف الفريق ويلتون سوارس 15 هدفاً خلال مشوار الفريق في الدور الأول، وذلك خلال 13 مباراة خاضها مع الفريق، متساوياً مع علي مبخوت هداف فريق الجزيرة بنفس رصيد الأهداف.

وأنهى الفريق الدور الأول بمواجهة الإمارات الذي فاز عليه برباعية نظيفة، حيث بدأ الدور الأول أيضاً برباعية وكانت في شباك الظفرة حينما فاز 4-0 أيضاً.

كما أصبح الفريق الأقوى هجوماً في الدور الأول أيضاً.