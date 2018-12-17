العين بالزي الأبيض وريفر بليت بالبنفسجي في نصف نهائي مونديال الأندية

الشارقة 24- محمود علي:

انعقد اليوم الإثنين، في قاعة كبار الشخصيات بإستاد هزاع بن زايد، الاجتماع الفني الخاص بمباراة ريفر بليت الأرجنتيني والعين والمقررة في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية الإمارات 2018.

وترأس الاجتماع القيرغستاني، بافيل لوزانوف، المنسق العام للمباراة بحضور الكندي ميسرزاروس لس، مراقب المباراة وممثلي الفريقين والجهات المعنية بالتنظيم.

وقرر نادي العين الظهور في مواجهة الغد بالقميص الأبيض الكامل وذلك بعد أن حرص ريفر بليت الأرجنتيني على اختيار اللون "البنفسجي" الزي الرسمي لنادي العين، مستخدماً الحق الذي تكفله اللائحة للفريق المستضيف، في ارتداء الزي الذي يختار.