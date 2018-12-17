طاقم تحكيم إيطالي يقود لقاء العين وريفر بليت في مونديال الأندية

الشارقة 24- محمود علي:

كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم تحكيم إيطالي بإدارة مباراة ريفر بليت الأرجنتيني والعين، والمقررة في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم غدٍ الثلاثاء، ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية الإمارات 2018.

ويقود المباراة الحكم روكشي غيانلوكا، "حكم الساحة" يعاونه مواطنيه دي ليبراتوري الينيتو، "الحكم المساعد الأول"، وتونوليني ماوورو، "الحكم المساعد الثاني"، إلى جانب الياباني ساتو رايوجي، "حكماً رابعاً" ومواطنه ساغارا تورو، "حكماً احتياطياً" والإيفواري دوي نومانديز، "مراقباً للحكام" والكندي ميسرزاروس لس، مراقباً للمباراة والقيرغيستاني بافيل لوزانوف، منسقاً عاماً.