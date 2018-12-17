الشارقة تستعد لاستقبال "طواف الإمارات الدولي للدراجات الهوائية"

الشارقة 24:

تتواصل استعدادات إمارة الشارقة لانطلاق النسخة الأولى من طواف الإمارات الدولي للدراجات الهوائية، الذي يدشن نسخته العالمية من إمارة أبوظبي بتاريخ 24 فبراير، ويختتم بتاريخ 2 مارس 2019، في إمارة دبي ويمتد إلى 7 إمارات ويغطي مدن الدولة على مدار سبعة أيام، بما يتناغم مع توجيهات القيادة الرشيدة ودعماً لنشر الثقافة الرياضية.

جاءت المناقشات خلال الاجتماع الأخير الذي عقد في مقر المجلس، مع ممثلي طواف الإمارات والشركة المنظمة "أر سي إس" للرياضة، والفعاليات المنظمة لطواف ايطاليا بحضور سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وزكية سهيل المشرخ رئيس قسم التسويق والاستثمار، وعبد الله الكتبي قانوني بالمجلس، ومحمد محراب عضو اللجنة الفنية في طواف الإمارات وأنور شيخ مدير المبيعات والرعاية، وفابريتزيو داميكو مدير فرع دولة الإمارات العربية المتحدة بالشركة.

واستعرض الاجتماع تفاصيل استعداد إمارة الشارقة عبر مجلس الشارقة الرياضي، لاستقبال إحدى مراحل الطواف من الساحل إلى الساحل، ويطوف على معظم المعالم السياحية والمشهورة، بالإضافة إلى مدن ومناطق الإمارة الباسمة، كما تمت مناقشة تفاصيل المؤتمر الصحفي المزمع عقده الخميس 20 ديسمبر 2018، في حلبة ياس بإمارة أبوظبي، للكشف عن تفاصيل الحدث العالمي والقمصان والمسارات وغيرها.

وبهذه المناسبة، أشار سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، إلى أن طواف الإمارات الدولي للدراجات الهوائية 2019، يمثل الكثير بالنسبة للإمارة رياضياً على مستوى تنظيم الأحداث الرياضية التي تتميز بها الدولة، ورؤية القيادة الرشيدة في مساندة الرياضة والرياضيين، وفق توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وبمتابعة حثيثة من الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، كما أن الشارقة تمثل دائماً محطة من محطات الأحداث القارية والرياضية الكبيرة التي عرفت بها الإمارة الباسمة من خلال دعمها لكل ما من شأنه أن ينعكس على نجاحاتها بشكل عام ورياضيا بشكل خاص.

وختم سعادة عيسى هلال حديثه بتوجيه الدعوة للجميع للمشاركة وحضور فعاليات طواف الإمارات، في جميع مراحله الـ 7، ووجه بمتابعة جميع أخبار الطواف على القنوات الرسمية التي سيتم الإعلان عنها، بالإضافة إلى قنوات مجلس الشارقة الرياضي في تويتر وفيس بوك وانستغرام وسناب شات.