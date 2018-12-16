الشارقة 24 – وام:

أعلن معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة اليوم الأحد، عن تدشين صندوق الإمارات لرعاية ودعم الموهوبين الرياضيين، خلال حفل أقيم في أبوظبي.

وترتكز أهداف الصندوق على انتقاء الموهوبين من النشء المواطنين وتدريبهم وفقاً لأحدث البرامج التدريبية، وإعداد الموهوبين في المراكز التدريبية العالمية، وتأسيس قاعدة بيانات رصينة وعملية لانتقاء الموهوبين ومتطلباتها وفق أعلى المعايير والحفاظ على كافة الحقوق الرياضية للموهوبين، علاوة على التنسيق مع الاتحادات والجهات المعنية بالدولة وخارجها والمتابعة الفنية والعملية والإدارية وتحقيق ميداليات أولمبية ودولية وقارية في الأعوام القادمة.

وفي كلمة له خلال الحفل أكد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، أن هذه المبادرة الوطنية التي اقترن اسمها باسم الإمارات صانعة المعجزات ومنبع الأبطال، عكست خلال مرحلة تأسيسها الرغبة الحقيقية في الدعم من رجال الأعمال والأفراد من أجل تفعيل الدور الوطني للعديد من الشركات والمؤسسات تجاه رياضة الإمارات، والنهوض بها.

وأضاف الرميثي أن هذا الصندوق تم تخصيصه للمواهب في الألعاب الفردية الأولمبية، إضافة إلى الاستمرار في دعم الألعاب الجماعية كافة، مؤكدا أن الصندوق جاء من مبدأ تغيير الفكر في إعداد أبطال المستقبل، وذلك بتركيز الجهود والميزانيات المرصودة للصرف على فئة معينة من الرياضيين تتوفر فيهم مواصفات دقيقة للبطل من أجل تحقيق الهدف.