العين يكتسح الترجي بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

الشارقة 24 – محمود علي:

حسم العين المواجهة العربية مع الترجي التونسي بطل أفريقيا لصالحه، بعد فوزه الكبير عليه 3-صفر، اليوم السبت في ربع نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تستضيفها الإمارات حتى 22 ديسمبر الجاري.

وسجل محمد أحمد، والمصري حسين الشحات، وبندر الأحبابي أهداف العين.

وضرب العين موعداً في نصف النهائي مع ريفربليت الأرجنتيني بطل أميركا الجنوبية في 18 الحالي، بينما يلعب الترجي على المركزين الخامس والسادس مع غوادالاخارا المكسيكي الذي خسر أمام كاشيما انتلرز الياباني 2-3 اليوم السبت أيضاً.