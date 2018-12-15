ستارك أولاً في جولة الشارقة وتورينتي بطل العالم للزوارق السريعة "الفورمولا 1"

الشارقة 24:

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، تم تتويج إريك ستارك أولاً في جولة الشارقة وشون تورينتي بطل العالم للزوارق السريعة الفورمولا 1 2018، التي أقيمت في بحيرة خالد بإمارة الشارقة في الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات أسبوع الشارقة للبطولات العالمية.

وحضر التتويج الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وسعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وسعادة حريز المرّ بن حريز، عضو الاتحاد الدولي للرياضات البحرية ورئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وسعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، رئيس نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وسعادة سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وسعادة أحمد ابراهيم محمد، مدير نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، وسعادة نيكولو دي سان جيرمانو المروج العالمي لبطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة الفورمولا 1 والدراجات المائية الأكوابايك.

والجدير بالذكر أن قائمة رعاة أسبوع الشارقة للبطولات العالمية ضمت مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية والخاصة في إمارة الشارقة وهي: دائرة الموانئ البحرية والجمارك في الشارقة، القيادة العامة لشرطة الشارقة، هيئة كهرباء ومياه الشارقة، بلدية الشارقة، هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، الإدارة العامة للدفاع المدني، إضافة إلى مجموعة أخرى من الرعاة تضم مستشفى الزهراء كراعٍ طبي، ومؤسسة الشارقة للإعلام كراعٍ إعلامي، ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية كشريك استراتيجي.