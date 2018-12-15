"بو دو بولون" يتوج بلقب سباق كأس حمدان بن راشد بنادي الشارقة للفروسية

الشيخ عبد الله بن ماجد يتوج أحد الفائزين

الشارقة 24 - محمود علي:

تمكن المهر "بو دو بولون" لمالكه أحمد غليطة المهيري من التتويج بلقب سباق كأس حمدان بن راشد آل مكتوم والذي أقيم اليوم السبت بنادي الشارقة للفروسية والسباق.

وحقق المهر لقب الشوط بقيادة الفارس سعيد المزروعي بعدما قطع مسافة الشوط البالغة 1700 متر في زمن وقدره 1:48:79 دقيقة.

وحل بالمركز الثاني الجواد "انفنسيبل سترايك" للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، وجاء بالمركز الثالث الجواد "نائب" لحمدان المنصوري.

وأقيمت منافسات السباق بمشاركة 88 جواداً من خلال جوائز قدرها 300 ألف درهم، تنافسوا من خلال 6 أشواط.

وشهد منافسات السباق الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية.