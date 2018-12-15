بقيادة الفارس سعيد المزروعي

"بو دو بولون" يتوج بلقب سباق كأس حمدان بن راشد بنادي الشارقة للفروسية

  • السبت 15, ديسمبر 2018 في 7:39 م
  • جانب من السباق
    جانب من السباق
  • الشيخ عبد الله بن ماجد يتوج أحد الفائزين
    الشيخ عبد الله بن ماجد يتوج أحد الفائزين
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اختتمت منافسات سباق كأس حمدان بن راشد آل مكتوم بنادي الشارقة للفروسية، بتحقيق المهر "بودو بولون" لقب الشوط الخامس والرئيسي للسباق.
الشارقة 24 - محمود علي:
 
تمكن المهر "بو دو بولون" لمالكه أحمد غليطة المهيري من التتويج بلقب سباق كأس حمدان بن راشد آل مكتوم والذي أقيم اليوم السبت بنادي الشارقة للفروسية والسباق.
 
وحقق المهر لقب الشوط بقيادة الفارس سعيد المزروعي بعدما قطع مسافة الشوط البالغة 1700 متر في زمن وقدره 1:48:79 دقيقة.
 
وحل بالمركز الثاني الجواد "انفنسيبل سترايك" للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، وجاء بالمركز الثالث الجواد "نائب" لحمدان المنصوري.
 
وأقيمت منافسات السباق بمشاركة 88 جواداً من خلال جوائز قدرها 300 ألف درهم، تنافسوا من خلال 6 أشواط.
 
وشهد منافسات السباق الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية.