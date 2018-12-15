علي المدفع: "الشارقة للبطولات العالمية" يعزز مكانة الإمارة رياضياً

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أكد سعادة علي بن سالم المدفع، نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية أن أسبوع الشارقة للبطولات العالمية يسهم في تعزيز مكانة الإمارة في المجالين الرياضي والسياحي.

وأضاف في تصريحات لـ "الشارقة 24": يضم أسبوع الشارقة للبطولات العالمية، العديد من الفئات في سباقات الدراجات المائية "اكوا بايك"، وتشارك فيها أكثر من 24 دولة، وسط مشاركة نادي أبو ظبي للرياضات البحرية عبر المتسابق محمد الملا، كما أن سلطان وعبد الله الحمادي من نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، يشاركان في هذا الحدث الرياضي الكبير.

وأوضح المدفع أن الهدف من وراء مثل هذه البطولة التي يعمل على تنظيمها النادي بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، هو إبراز مكانة الإمارة رياضياً وسياحياً.