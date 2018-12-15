زوران: العين في كامل جاهزيته لمواجهة الترجي التونسي السبت

الشارقة 24 – محمود علي:

أكد مدرب فريق العين، الكرواتي زوران ماميتش، أن فريقه في كامل جاهزيته لمواجهة الغد أمام فريق الترجي التونسي في الجولة الثانية من كأس العالم لكرة القدم الإمارات 2018.

وطمأن المدرب في المؤتمر الصحافي جماهير فريقه بأنه وضع الخطة التي سيعتمد عليها في اللقاء، بينما سيقف على الحالة الصحية للمهاجم السويدي ماركوس بيرغ ولاعب الوسط يحيى نادر في الحصة التدريبة الأخيرة اليوم.

وعن معرفته بفريق الترجي التونسي، قال زوران: "الترجي فريق قوي ولديه نوعية جيدة من اللاعبين المهاريين، وبالتأكيد أن مباراة السبت أمامهم لن تكون مثل مواجهة تيم ويلغنتون النيوزلندي، ولا يمكن المقارنة بأي حال من الأحول ما بين المباراة الماضية ولقاء الفريق التونسي".

وأكد مدرب فريق العين أنه شاهد مباريات لفريق الترجي في اليومين الماضيين، وقال: "لقد شاهدت بعض المباريات لمنافسنا وبالتأكيد وقفت على نقاط الضعف والقوة لديه، هو فريق يتميز بالسرعة في نقل الكرة وعقليته هجومية وبالتأكيد المباراة لن تكون سهلة بأي حال من الأحوال".