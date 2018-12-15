دوري الخليج العربي: الجزيرة يحقق فوزاً صعباً على النصر بثلاثية

الشارقة 24 – محمود علي:

حقق الجزيرة فوزاً صعباً على ضيفه النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد محمد بن زايد، في ختام منافسات الجولة الـ 13 لدوري الخليج العربي اليوم الجمعة.

تقدم النصر في الدقيقة 55 بهدف عكسي سجله فارس جمعة لاعب الجزيرة بالخطأ في مرماه، وجاءت ثلاثية الجزيرة في الدقائق 79 و89 و90 (+3) على الترتيب بأقدام ليوناردو بيريرا وارنستو أسانتي وخلفان مبارك على الترتيب.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني من الترتيب، وتوقف رصيد النصر عند 15 نقطة في المركز التاسع.