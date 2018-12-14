خالد المدفع: "الشارقة للبطولات العالمية" يعزز مكانة الإمارة كوجهة رياضية

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

أعلن سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، انطلاق الجولة النهائية لسباقات الدراجات المائية "اكوا بايك"، اليوم الجمعة، ضمن فعاليات أسبوع الشارقة للبطولات العالمية 2018، المقامة على بحيرة خالد، والتي سيُتوج خلالها بطل العالم في هذه السباقات.

وخلال تصريحات لـ "الشارقة 24"، أوضح المدفع أن العديد من الفرق تشارك في هذه البطولة والمنافسات، وشملت 59 متسابقاً من 27 دولة في 4 فئات مختلفة.

وأضاف رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، قائلاً: "نطمح من خلال تنظيم هذه البطولة العالمية إلى الترويج لإمارة الشارقة كوجهة سياحية ورياضية عالمية، تتوفر فيها كل الخدمات والمرافق لاستضافة مثل هذه الفعاليات الكبيرة، وننقل من خلالها هوية دولة الإمارات والبنية التحتية المميزة التي تمتلكها".