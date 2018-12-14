العين يظهر بالقميص الأبيض في مواجهة الترجي التونسي

الشارقة 24- محمود علي:

عقد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة، بقاعة كرة القدم في إستاد هزاع بن زايد الاجتماع الفني الخاص بمباراة العين والترجي التونسي والمقررة يوم غدٍ السبت، ضمن المرحلة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018، وترأس الاجتماع القيرغستاني، بافيل لوزانوف، المنسق العام للمباريات المقررة على إستاد هزاع بن زايد، وذلك بحضور مسؤولي المباراة وممثلي الناديين والجهات المعنية بالتنظيم.

وكشف مطر عبيد الظاهري الصهباني، مدير فريق العين، عن زي الزعيم في مواجهة الغد، والذي تقرر أن يرتدي الزي الأبيض المحدد باللون البنفسجي، في حين يرتدي حارس المرمى اللون الأزرق الكامل، بينما سيظهر الفريق أثناء الإحماء باللون البنفسجي.

وبالمقابل يرتدي فريق الترجي التونسي القميص المخطط باللونين الأحمر والأصفر و"الشورت" الأسود، أما حارس مرمى الفريق فسيرتدي الأخضر الكامل، في حين تقرر أن يكون زي الإحماء هو البني.