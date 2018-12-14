دوري الخليج العربي: كلباء يباغت الوصل ويحول تأخره لفوز مستحق

الشارقة 24 – محمود علي:

حول فريق اتحاد كلباء تأخره بهدفٍ إلى فوز مستحق بثلاثة أهداف مقابل هدف على ضيفه الوصل، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد اتحاد كلباء، ضمن منافسات الجولة الـ 13 لدوري الخليج العربي اليوم الجمعة.

تقدم الوصل في الدقيقة 28 عن طريق حمد الحمادي لاعب كلباء الذي سجل عن طريق الخطأ في مرماه، وسجل مايك راموس الهدفين الأول والثاني للنمور في الدقيقتين 54 و70، وجاء الهدف الثالث عن طريق البديل جيوفاني سيو في الدقيقة 87.

ورفع النمور رصيدهم إلى 18 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد الوصل عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر.