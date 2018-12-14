انطلاق سباق نادي تراث الإمارات لركوب القدرة والتحمل

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، شهدت قرية بوذيب العالمية للقدرة في مدينة الختم، صباح اليوم الجمعة، انطلاق سباقات نادي تراث الإمارات لركوب القدرة والتحمل، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بمشاركة 364 فارساً من مختلف إسطبلات الدولة العامة والخاصة وعدة دول خليجية وعربية وعالمية.

وكانت السباقات انطلقت بالسباق التأهيلي المفتوح لمسافة 120.27 كيلومتر "نجمتين"، بمشاركة 43 فارساً وفارسة، تلاه السباق التأهيلي الدولي لمسافة 80.87 كيلومتر المقام بحسب بروتوكول بوذيب للقدرة والتحمل، بمشاركة 33 فارساً، ثم سباق 80.47 كيلومتر تأهيلي محلي بمشاركة 140 فارساً وفارسة، وأخيراً سباق 40.28 كيلومتر تأهيلي محلي بمشاركة 148 من الفرسان، وكانت إجراءات الفحص الطبي البيطري للخيول المشاركة في السباقات اكتملت يوم أمس الخميس.

وتوج الفائزين في السباق سعادة علي عبد الله الرميثي المدير التنفيذي للدراسات والإعلام في نادي تراث الإمارات، وسعادة الدكتور عبيد علي راشد المنصوري نائب سمو مدير عام مركز سلطان بن زايد، بحضور محمد مهير المزروعي مدير قرية بوذيب وعدد من المسؤولين في النادي وقرية بوذيب العالمية للقدرة وممثلي الإسطبلات والأندية المشاركة في السباق، وجمهور من محبي سباقات القدرة.

من جانب آخر تفقد سعادة علي عبد الله الرميثي المدير التنفيذي للدراسات والإعلام في نادي تراث الإمارات، القرية التراثية المقامة على هامش السباق، حيث اطلع على المناشط النسوية التي ضمتها القرية، من سدو، وتلي، ومشغولات نسوية، شاركت بها المراكز النسائية التابعة لنادي تراث الإمارات.