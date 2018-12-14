عصام محمد: تتويج أبطال "الفورمولا 1" والدراجات المائية السبت

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، انطلقت بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة الفورمولا 1، وبطولة العالم لسباقات الدراجات المائية، على واجهة المجاز والتي تمتد حتى 15 ديسمبر الجاري.

وفي تصريح خاص لـ "الشارقة 24" أكد عصام محمد خليفة مدير إدارة الفعاليات بهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والمشرف العام على بطولة أسبوع الشارقة للسباقات السريعة، أن اليوم الثاني تضمن انطلاق عدد من السباقات أبرزها تحديد الفريق الذي سينطلق أولاً خلال الحفل الختامي، إضافة إلى سباق كسر الكيلو، والدراجات المائية.

وصرح عصام محمد أن الاتحاد الدولي حدد المسار الجديد لسباقات الفورمولا وعدد نقاط الالتفاف الخمسة، مشيراً إلى أن السبت سيتم تتويج الفائزين في بطولة الفورمولا 1.