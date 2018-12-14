88 جواداً يتنافسون في سباق كأس حمدان بن راشد بنادي الشارقة للفروسية

الشارقة 24 - محمود علي:

يقام غداً السبت بنادي الشارقة للفروسية والسباق سباق كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

ويقام السباق بمشاركة نخبة من الخيول العربية الأصيلة وخيول الانتاج المحلي والخيول المهجنة بمجموع 88 جواداً مع وجود 5 جياد على الاحتياط، حيث يتنافسون على جوائز قدرها 300 ألف درهم من خلال ستة أشواط مختلفة.

وتنطلق المنافسات بالشوط الأول "لونجين دوليس فيت" وهو شوط مخصص للمهرات والأفراس العربية الأصيلة المبتدئة من إنتاج دولة الإمارات العربية وبعمر ثلاث سنوات فأكبر، لمسافة 1200م، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة 16 جواداً مع وجود 2 خيول على الاحتياط.

أما الشوط الثاني "شوط مجموعة لونجين ماستر" وهو شوط مخصص للمهور والفحول المخصية العربية الأصيلة من إنتاج دولة الإمارات العربية المتحدة بعمر ثلاث سنوات فأكبر، لمسافة 1200م، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة في هذا الشوط 16 جواداً مع وجود 3 خيول على الاحتياط.

أما الشوط الثالث وهو "شوط مجموعة لونجين ريكورد" وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر أربع سنوات فقط، لمسافة 1200م، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة في هذا الشوط 9 جياد.

ثم الشوط الرابع وهو "شوط مجموعة لونجين ريكورد" ومخصص للخيول العربية الأصيلة من إنتاج دولة الإمارات العربية بعمر أربع سنوات فأكبر، ضمن التصنيف لمسافة 1000م، وجوائزه 40 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة في هذا الشوط هو 15 جواداً.

أما الخامس وهو "شوط كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم" وهذا الشوط مقدم من "مجموعة لونجين كونكويس V.H.P" وهو شوط مخصص للخيول المهجنة ضمن التصنيف بعمر ثلاث سنوات فأكبر، لمسافة 1700 م، وجوائز هذا الشوط هي 100 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة في هذا الشوط 16جواداً.

أما الشوط السادس "شوط مجموعة لونجين ماستر" وهو مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر أربع سنوات ضمن التصنيف، لمسافة 2000 م، وجوائزه تصل إلى 40 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة 16 جواداً.