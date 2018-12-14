حملة "منصور يالأبيض" تدعم منتخبنا الوطني في كأس آسيا

الشارقة 24 - محمود علي:

أطلق اتحاد الإمارات لكرة القدم حملة لدعم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم المشارك في بطولة كأس آسيا 2019، والتي تستضيفها الدولة في الفترة من 5 يناير 2019 وحتى الأول من فبراير، وتهدف الحملة التي تأتي تحت وسم "منصور يا الأبيض" إلى بث روح الحماس في نفوس اللاعبين وتحفيزهم لتقديم أفضل أداء خلال مباريات البطولة.

وستتواصل هذه الحملة التي تشهد مشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع حتى موعد انطلاقة البطولة، وستكون مفتوحة لكل من يود المساهمة بجهده في دعم المنتخب الوطني، وتحفيز لاعبيه لتشريف كرة القدم الإماراتية في هذه النسخة الاستثنائية من البطولة التي تشهد مشاركة 24 منتخباً لأول مرة في التاريخ.

وأعلنت إدارة الإعلام الرقمي باتحاد الإمارات لكرة القدم، عن إعداد مقاطع فيديو مسجلة يظهر فيها عدد من الرياضيين والمسؤولين ونجوم المنتخب السابقين وغيرهم، لتوجيه رسائل تشجيعية لأفراد المنتخب.

كما يشارك في هذه الحملة لاعبو المنتخب أنفسهم من خلال بث رسائل للقاعدة الرياضية بالدولة، والتأكيد على أهمية المساندة الجماهيرية في دعم اللاعبين وشحذ هممهم.