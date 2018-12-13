دوري الخليج العربي: الشارقة يفوز على الإمارات برباعية ويُتوج بطلاً للشتاء

الشارقة 24- محمود علي:

ابتعد الشارقة بصدارة دوري الخليج العربي، بتغلبه على ضيفه الإمارات 4 -0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، في الجولة الـ 13 من المسابقة.

وسجل أهداف الشارقة ريان مينديز (هدفين) في الدقيقتين 16 و44 وويلتون سواريز (هدفين) في الدقيقتين 30 و75.

ورفع الشارقة رصيده إلى 31 نقطة ليبتعد بفارق ثلاث نقاط كاملة عن العين صاحب المركز الثاني برصيد 28 نقطة، والذي تأجلت مباراته في هذه الجولة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

في المقابل، توقف رصيد فريق الإمارات عند تسع نقاط في المركز الثالث عشر قبل الأخير.