بني ياس يكتسح دبا الفجيرة بسداسية في دوري الخليج العربي

الشارقة 24 – محمود علي:

اكتسح بني ياس ضيفه دبا بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بني ياس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر لدوري الخليج العربي اليوم الخميس.

سجل بيدرو كوندي هدف التقدم لبني ياس في الدقيقة 41، وأضاف سهيل النوبي الهدف الثاني في الدقيقة 48، وعاد كوندي ليهز الشباك مجدداً ويسجل الثالث في الدقيقة 63.

وقلل جمعة مسعود الفارق وسجل الهدف الوحيد لدبا في الدقيقة 72، قبل أن يعود كوندي ويسجل الهدف الرابع للسماوي في الدقيقة 77، وأضاف ليروي جورج الهدف الخامس في الدقيقة 80، واختتم أحمد الشامسي السداسية في الدقيقة 88.

ورفع السماوي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس، في حين توقف رصيد دبا عند أربع نقاط في المركز الأخير.