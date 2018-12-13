"الفيكتوري تيم" يتصدر "سباقي مونديال الدراجات المائية" بالشارقة

الشارقة 24 – وام:

تصدر فريق الفيكتوري تيم، الأربعاء السباق الرئيس الأول والثاني لفئة واقف محترفين ـ جي بي 1 - ضمن ثاني أيام الجولة الثالثة والختامية من مونديال الدراجات المائية –الأكوابايك، جائزة الشارقة الكبرى، التي تقام حالياً على بحيرة خالد في الإمارة.

واعتلى سائق فريق الفيكتوري بطل العالم سبع مرات، النمساوي كيفين رايتير عبر الدراجة المائية رقم 90 من تصميم وصناعة الفيكتوري تيم صدارة الترتيب برصيد 50 نقطة، فيما حل في المركز الثاني المتسابق الفرنسي رافييل ماورين برصيد 40 نقطة، وجاء المتسابق الدنماركي كيلر أندريس في المركز الثالث، برصيد 29 نقطة، وواصل بطل فريق الفيكتوري تيم رايتير البالغ من العمر 26 عاماً خطف الأضواء في بطولة العالم على بحيرة خالد في الإمارة، ليتقدم خطوة أخرى نحو التتويج بلقب الجولة الختامية، في بطولة العالم للدراجات المائية.

وعبر رايتير عن سعادته بتصدر السباقين الرئيسين الأول والثاني، في ثاني أيام جائزة الشارقة الكبرى للدراجات المائية، فيما عبر حريز المر بن حريز، رئيس مجلس إدارة الفيكتوري، عن فخره الكبير بالنتيجة التي حققها الفريق، خصوصاً أن هذه السنة الأولى التي يخوض الفريق التحدي باستخدام دراجة من تصميم وصنع الفيكتوري تيم.