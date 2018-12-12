نادي ريفر بليت الأرجنتيني يستعد لافتتاح مشواره في مونديال الأندية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بعد أن تُوج بكأس ليبرتادوريس على حساب الغريم بوكا جونيورز، أجرى ريفر بليت الأرجنتيني، حصة تدريبية أولى في العين استعداداً لبدء مشواره في مونديال الأندية.

وأكمل فريق "المليونيرات"، الذي توج بلقبه الرابع في كوبا ليبرتادوريس بالفوز على غريمه التقليدي بوكا جونيورز (3-1) في غياب النهائي الذي أقيم على ملعب سانتياغو برنابيو يوم الأحد الماضي، تدريبه الأول بمدينة العين، وذلك بعد أن وصل مساء الإثنين للأراضي الإماراتية.

وسيستهل ممثل الأرجنتين مسيرته في البطولة يوم الثلاثاء المقبل في نصف النهائي أمام الفائز من مواجهة دور الثمانية التي ستجمع بين الترجي التونسي، بطل أفريقيا، والزعيم العيناوي الذي تخطى تيم ويلينجتون النيوزيلندي، بطل الأوقيانوس.

وتعد هذه المرة الثانية التي يشارك فيها ريفر بليت في البطولة بعد نسخة 2015 في اليابان، عندما خسر اللقب لحساب برشلونة الإسباني بثلاثية نظيفة.