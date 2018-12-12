العقيد الكي يشهد ختام منافسات بطولة الشرطة لكرة القدم بالشرقية

الشارقة 24:

شهد العقيد علي محمد الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، نهائي بطولة الشرطة لكرة القدم بنسختها الأولى، تحت شعار "شكراً سلطان"، أقيمت على ملعب إدارة شرطة المنطقة الشرقية، بحضور الضباط وصف الضباط والأفراد الذين يمثلون مختلف المراكز والأقسام بالإدارة.

وفي كلمة ألقاها العقيد علي الكي الحمودي، على لاعبي الفريقين، أكد على السعي إلى استغلال كافة الفرص المتاحة لتحقيق الأهداف الأمنية والتوعوية والمجتمعية، من خلال الفعاليات والأنشطة الرياضية كإحدى الوسائل التي أكدت فاعليتها والتي أسهمت في توطيد العلاقات الأخوية والمنافسة الشريفة بين العاملين بالجهاز الشرطي وترسيخ مفهوم الرياضة لدى جميع العاملين بإدارة شرطة المنطقة الشرقية.

وتمنى العقيد علي الحمودي التوفيق للفريقين وأداء المباراة بكل روح رياضية.

بعدها بدأت المباراة النهائية، التي جمعت بين فريق مركز شرطة كلباء الشامل وفريق قسم ترخيص الآليات والسائقين، في مباراة امتازت بالتنافس القوي والأداء الجيد للفريقين وروح رياضية عالية تحت تشجيع الجمهور المتواجد في ملعب المباراة.

أبدى عناصر الفريقين خلال الشوط الأول من المباراة تألقاً في الأداء، ومنافسة قوية استعرض فيه اللاعبون مهارات فردية وجماعية، وتميزوا بالتمريرات القصيرة وبتكافؤ الفرص بين الجانبين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل دون أهداف لكلا الفريقين.

وفي الشوط الثاني، ارتفعت معنويات الفريقين بسبب تشجيع الجمهور الذي حضر لمشاهدة المباراة الختامية، وأتيحت فرص كثيرة للفريقين، واستطاع مهاجمو مركز شرطة كلباء الشامل من تهديد مرمى خصمهم أكثر من مرة، حيث تمكن اللاعب حمدان مسعود من تسجيل الهدف الأول لمركز شرطة كلباء الشامل، ليعطي فريقه الأسبقية حتى الثواني الأخيرة من المباراة، ليأتي إعلان صافرة حكم المباراة علي مخلوف النقبي عن نهاية المباراة، وبذلك، توّج فريق مركز شرطة كلباء الشامل بكأس البطولة.

وفي الختام، كرّم العقيد علي الكي الحمودي اللجنة المنظمة على جهودها في إنجاح البطولة، والفرق المشاركة، حيث فاز قسم ترخيص الآليات والسائقين بالمركز الثاني ليكرم بميداليات للاعبين، ثم يأتي تتويج فريق مركز شرطة كلباء الشامل بكأس البطولة وميداليات للاعبين.