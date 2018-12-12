انطلاق منافسات الجولة الـ 4 من دوري الدرجة الأولى الخميس

الشارقة 24 - محمود علي:

تنطلق، غداً الخميس، مباريات الجولة الرابعة من منافسات دوري الدرجة الأولى، وذلك حينما يستضيف فريق الذيد على ملعبه فريق مسافي في تمام الساعة 16:40، حيث يحتل الذيد المركز السادس في ترتيب جدول الفرق بنقطة واحدة كسبها من تعادله مع دبا الحصن في الجولة الأولى، وخسر الجولتين الثانية والثالثة أمام العروبة بهدفين مقابل هدف واحد، وخسارة أمام خورفكان بهدف نظيف.

أما مسافي فيحتل المركز الرابع بـ 7 نقاط كسبها من تعادل في الجولة الأولى أمام التعاون بهدف لمثله، وتغلبه على العربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفوز على دبا الحصن في الجولة الثالثة بهدف وحيد.

أما المباراة الثانية، فستجمع خورفكان والعروبة، "الوصيف بصاحب المركز الثالث"، في تمام الساعة 19:15، على ستاد صقر بن محمد القاسمي بنادي خورفكان، ويتطلع أصحاب الأرض إلى مواصلة سكة الانتصارات والوصول إلى النقطة الـ 12 بعد ثلاث جولات ناجحة تغلب فيها على العربي بهدف نظيف، وعلى دبا الحصن بهدفين مقابل لا شيء، وعلى الذيد بهدف دون رد في الجولة الثالثة.

ويفصله عن الحمرية متصدر ترتيب الدوري فارق هدفين فقط، أما العروبة فيملك في رصيده 7 نقاط من فوزه على حتا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى، وانتصار على الذيد بنفس النتيجة، وتعادل مع مصفوت بهدفين لمثلهما في الجولة الثالثة.