العنبري والحوسني ومبارك يحصدون جوائز الأفضل في نوفمبر

الشارقة 24 - محمود علي:

حصد المرشحون المواطنون جميع جوائز الأفضل في دوري الخليج العربي لشهر نوفمبر في فئات أفضل لاعب، أفضل حارس مرمى وأفضل مدرب، بعد انتهاء الفترة المحددة للتصويت.

ونال صانع ألعاب نادي الجزيرة خلفان مبارك جائزة أفضل لاعب في الشهر باختيار الجماهير، بعد منافسة قوية بينه وبين زميله في الفريق علي مبخوت الذي جاء ثانياً بفارق بسيط في الأصوات، بينما حل مدافع نادي شباب الأهلي وليد عباس في المرتبة الثالثة في التصويت، وسبق لخلفان مبارك الترشح للجائزة في شهر سبتمبر حيث حل ثانياً.

من جانبه، حافظ حارس مرمى نادي الشارقة عادل الحوسني على الجائزة للشهر الثاني على التوالي، متفوقاً على حارس مرمى شباب الأهلي ماجد ناصر صاحب المركز الثاني، وحارس مرمى العين خالد عيسى الذي أنهى التصويت ثالثاً.

وتواصلت سيطرة مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري على جائزة مدرب الشهر، حيث فاز بالتصويت للمرة الثالثة على التوالي، ليظل الفائز الوحيد بهذه الجائزة منذ استحداثها بداية الموسم.

وتفوق العنبري في التصويت على الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب نادي شباب الأهلي، الذي حل ثانياً، والكرواتي زوران ماميتش مدرب نادي العين صاحب المركز الثالث.

وسيتسلم الفائزون جوائزهم قبل بداية مباريات فرقهم في الجولة المقبلة من دوري الخليج العربي.