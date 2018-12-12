نادي الحمرية يعتمد استضافات الموسم الرياضي الحالي

الشارقة 24:

اعتمد مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، الاستضافات في مجال الرياضات البحرية، ومشاركات الفرق الرياضية، في الألعاب الجماعية والفردية، وقطاع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الحالي .

جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس، الذي عقد بمقر النادي، برئاسة سعادة جمعة عبيد الشامسي رئيس المجلس، وناقش الموضوعات التي تصب في مصلحة العملية الإدارية والرياضية والبنود التنظيمية.

وأكد جمعة الشامسي، حرص مجلس الإدارة، على تعزيز إمكانات أعضاء المجلس الشبابي بالنادي، عبر تمكينهم وحضورهم وإشراكهم، في اجتماعات مجلس الإدارة، لتنمية قدراتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالقيادة الاستراتيجية.

واعتمد المجلس، عدداً من المبادرات والاستضافات، في مجال الرياضات البحرية، ومشاركات الفرق الرياضية، في الألعاب الجماعية والفردية، وقطاع الفريق الأول لكرة القدم.

وأشاد جمعة عبيد الشامسي، بجهود أعضاء مجلس الإدارة، في متابعة سير العمل في النادي، وبالإنجازات الرياضية المتحققة، في مختلف الألعاب.