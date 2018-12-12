15 ديسمبر انطلاق بطولة نادي الشارقة للصقارين

الشارقة 24 – وام:

ينظم نادي الشارقة للصقارين، تحت رعاية الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وبدعم وتنسيق مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، البطولة الثانية للصيد بالصقور 2018، خلال الفترة من 15 إلى 18 ديسمبر الجاري، بميدان النادي في منطقة مليحة بالشارقة.

وأكد عبد العزيز بن سلطان آل علي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، اكتمال جميع التجهيزات المطلوبة، وأنه ستعقب بطولة نادي الصقارين، انطلاقة بطولة فزاع للصيد بالصقور "التلواح الرئيسية"، في 2 يناير المقبل، على أن تختتم في الـ 16 من الشهر نفسه، تليها النسخة الثالثة من بطولة راشد بن حميد النعيمي، وينظمها المركز في إمارة عجمان يوم 26 يناير، ثم بطولة فخر الأجيال خلال الفترة من الأول إلى السادس عشر من فبراير المقبل.