انطلاق تجارب بطولة العالم لسباقات الدراجات المائية بالشارقة

الشارقة 24 – وام:

انطلقت الثلاثاء، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، تجارب بطولة العالم لسباقات الدراجات المائية، للفوز بـ "جائزة الشارقة الكبرى" على بحيرة خالد بإمارة الشارقة، بمشاركة نخبة من الرياضيين الدوليين، الذين سيتنافسون في التجارب الحرة، وكسر الكيلو، والمنافسات المشتركة، ومنافسات العروض الحرة، ومنافسات النساء والرجال.

وتعد تجارت البطولة، التي يتم تنظيمها على هامش فعاليات "أسبوع الشارقة للبطولات العالمية"، إحدى أبرز البطولات العالمية للدرجات المائية، والتي تتسم بالسرعة والحماس.