أحمد العويس: رياضات الدفاع عن النفس تكسب الناشئة الثقة والشجاعة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

برعاية كريمة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بطولة هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة، تنطلق الخميس 13 ديسمبر، بالمجمع الرياضي بنادي مليحة الثقافي الرياضي.

وصرح أحمد عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بأن تنظيم النادي لبطولة الشارقة الأولى لرياضات الدفاع عن النفس، يهدف إلى الترويج لهذه الألعاب بين أفراد المجتمع، وحث النشئ والشباب على الانخراط في البرامج التدريبية بالمراكز والأندية سواء الحكومية أو الخاصة، بما يعطي زخماً للحياة الرياضية بالإمارة، ويجعلها قبلة لرياضات الدفاع عن النفس بالدولة، بما يساهم في تعزيز مكانة الإمارة الباسمة على المستوى المحلي، كما يساهم في اكتشاف المواهب الرياضية في مختلف الألعاب.

وأشار العويس إلى أن ممارسة رياضات الدفاع عن النفس، تكسب اللاعب عدداً من المهارات والصفات البدنية والجسمانية، فبجانب اللياقة البدنية والمرونة العالية التي يكتسبها ممارس رياضات الدفاع عن النفس، فإنها تكسبه أيضاً الثقة بالنفس والشجاعة والإقدام وسرعة البديهة والقدرة على اتخاذ القرار، أي أنها تساهم في صناعة قادة المستقبل.

وأضاف العويس أن هذه البطولة ستضم العديد من الأندية والمؤسسات الحكومية، كنادي اتحاد كلباء، ونادي خورفكان، وأكاديمية العلوم الشرطية، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ونادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، ومركز شباب الشارقة، ونادي الذيد الثقافي الرياضي، ونادي الشارقة للألعاب الفردية، إضافة إلى نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.