سجل الفائزين بلقب كأس العالم للأندية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يتطلع ريال مدريد الإسباني، للدفاع عن لقب كأس العالم للأندية في النسخة الحالية التي تنطلق الأربعاء في الإمارات العربية المتحدة.

وفيما يلي سجل الفائزين بلقب البطولة منذ انطلاقها بصيغتها الجديدة:

عام 2000 : كورينثيانز البرازيلي على حساب فاسكو دا غاما.

2005 : ساو باولو البر ازيلي على حساب ليفربول الإنجليزي.

2006 : انترناسيونال البرازيلي على حساب برشلونة الإسباني.

2007 : ميلان الإيطالي على حساب بوكا جونيورز الأرجنتيني.

2008 : مانشستر يونايتد الإنجليزي على حساب ليغا دي كيتو "الإكوادور".

2009 : برشلونة الإسباني على حساب استوديانتيس الأرجنتيني.

2010 : إنتر ميلان الإيطالي على حساب مازيمبي "جمهورية الكونغو".

2011 : برشلونة الإسباني على حساب سانتوس البرازيلي.

2012 : كورينثيانز البرازيلي على حساب تشلسي الإنجليزي.

2013 : بايرن ميونيخ الألماني على حساب الرجاء البيضاوي "المغرب".

2014 : ريال مدريد الإسباني على حساب سان لورنزو.

2015 : برشلونة الإسباني على حساب ريفر بلايت الأرجنتيني.

2016 : ريال مدريد الإسباني على حساب كاشيما أنتلرز الياباني.

2017 : ريال مدريد الإسباني على حساب غريميو البرازيلي.