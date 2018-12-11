سجل الفائزين بلقب كأس العالم للأندية

الشارقة 24 – أسعد خليل:
يتطلع ريال مدريد الإسباني، للدفاع عن لقب كأس العالم للأندية في النسخة الحالية التي تنطلق الأربعاء في الإمارات العربية المتحدة.
وفيما يلي سجل الفائزين بلقب البطولة منذ انطلاقها بصيغتها الجديدة:
عام 2000 : كورينثيانز البرازيلي على حساب فاسكو دا غاما.
2005 : ساو باولو البر ازيلي على حساب ليفربول الإنجليزي.
2006 : انترناسيونال البرازيلي على حساب برشلونة الإسباني.
2007 : ميلان الإيطالي على حساب بوكا جونيورز الأرجنتيني.
2008 : مانشستر يونايتد الإنجليزي على حساب ليغا دي كيتو "الإكوادور".
2009 : برشلونة الإسباني على حساب استوديانتيس الأرجنتيني.
2010 : إنتر ميلان الإيطالي على حساب مازيمبي "جمهورية الكونغو".
2011 : برشلونة الإسباني على حساب سانتوس البرازيلي.
2012 : كورينثيانز البرازيلي على حساب تشلسي الإنجليزي.
2013 : بايرن ميونيخ الألماني على حساب الرجاء البيضاوي "المغرب".
2014 : ريال مدريد الإسباني على حساب سان لورنزو.
2015 : برشلونة الإسباني على حساب ريفر بلايت الأرجنتيني.
2016 : ريال مدريد الإسباني على حساب كاشيما أنتلرز الياباني.
2017 : ريال مدريد الإسباني على حساب غريميو البرازيلي.