تنطلق الأربعاء في الإمارات

سجل الفائزين بلقب كأس العالم للأندية

  • الثلاثاء 11, ديسمبر 2018 في 11:06 م
تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم أجمع، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تحتضن الأربعاء كأس العالم للأندية بمشاركة أبرز فرق العالم.
الشارقة 24 – أسعد خليل:
 
يتطلع ريال مدريد الإسباني، للدفاع عن لقب كأس العالم للأندية في النسخة الحالية التي تنطلق الأربعاء في الإمارات العربية المتحدة.
 
وفيما يلي سجل الفائزين بلقب البطولة منذ انطلاقها بصيغتها الجديدة:
 
عام 2000 : كورينثيانز البرازيلي على حساب فاسكو دا غاما. 
 
2005 : ساو باولو البر ازيلي على حساب ليفربول الإنجليزي. 
 
2006 : انترناسيونال البرازيلي على حساب برشلونة الإسباني. 
 
2007 : ميلان الإيطالي على حساب بوكا جونيورز الأرجنتيني.
 
2008 : مانشستر يونايتد الإنجليزي على حساب ليغا دي كيتو "الإكوادور". 
 
2009 : برشلونة الإسباني على حساب استوديانتيس الأرجنتيني.
 
2010 : إنتر ميلان الإيطالي على حساب مازيمبي "جمهورية الكونغو".  
 
2011 : برشلونة الإسباني على حساب سانتوس البرازيلي. 
 
2012 : كورينثيانز البرازيلي على حساب تشلسي الإنجليزي. 
 
2013 : بايرن ميونيخ الألماني على حساب الرجاء البيضاوي "المغرب". 
 
2014 : ريال مدريد الإسباني على حساب سان لورنزو.
 
2015 : برشلونة الإسباني على حساب ريفر بلايت الأرجنتيني. 
 
2016 : ريال مدريد الإسباني على حساب كاشيما أنتلرز الياباني. 
 
2017 : ريال مدريد الإسباني على حساب غريميو البرازيلي.