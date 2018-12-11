العنبري: تتويج الشارقة بلقب الشتاء يمثل أهمية كبيرة للفريق

الشارقة 24 - محمود علي:

أكد عبد العزيز العنبري، مدرب فريق الشارقة، أن فريقه يدخل لقاء الإمارات بالجولة الثالثة عشرة من مسابقة دوري الخليج العربي، وهو يعلم جيداً مدى خطورة الفريق الذي سيواجهه.

واعتبر العنبري خلال المؤتمر الصحافي للقاء الخاص بالجولة، والذي يقام الخميس، أن تتويج فريقه بلقب بطل الشتاء يمثل أهمية كبيرة، وبالتالي يجب على جميع اللاعبين أن يكونوا حذرين للغاية.

وتابع المدرب: "نعمل على كيفية المحافظة على الصدارة، حيث يجب علينا عدم الاندفاع الهجومي خلال اللقاء".

وختم المدرب بالتأكيد على أن فريقه لا يعاني أي غيابات، حين يواجه فريق الإمارات.