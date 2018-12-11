زوران: علينا التركيز على ما سنقدمه بمونديال الأندية

الشارقة 24 - محمود علي:

طالب الكرواتي زوران ماميتش، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، بنسيان أي نتائج قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية الأربعاء، بمواجهة تجمع العين مع تيم ولنجتون النيوزيلندي، على إستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وأكد زوران في مؤتمر صحافي الثلاثاء قبل انطلاقة لقاء الغد، أنه لا يحب الحديث عن المباريات السابقة، سواء كان ذلك بعد الخسارة من الوصل في الدوري مؤخراً، وكذلك ما قدمه فريق الجزيرة في المونديال السابق، وأنه على اللاعبين التركيز فيما سيقدمه العين اعتباراً من الغد مع الاستمتاع بهذا الحدث الكبير.

وأضاف: "علينا أن نقدم مستوى يقنع في المونديال، ونلعب بشكل يرضي طموحات الجماهير الإماراتية".

وتابع زوران: "بدون شك نفتقد لجهود بعض اللاعبين بسبب الإصابة، ولكن ما لدينا من لاعبين لديهم القدرة على تقديم الأفضل والمستوى المتميز للعين".

وعن منافسه النيوزيلندي صرح زوران: "المباراة لن تكون سهلة كما يحاول البعض تصويرها، من خلال مشاهدتي لفريق تيم ولنجتون فهو يمتلك هجوماً جيداً، وعلينا الحذر الكامل من خطورته، خاصة وأنني شاهدت العديد من المباريات، ستعتمد خطتنا على غلق الطرق المؤدية إلى مرمانا، وسنحاول إيقاف إيقاف مصادر خطورتهم".

وأكد: "شرحت للاعبين نقاط الضعف بالفريق المنافس، ونحن قادرون على استغلال هذه النقاط لتسجيل الأهداف والفوز بالمباراة".