حارس الترجي: ندخل مونديال الأندية لتحقيق حلمنا

الشارقة 24 - محمود علي:

تمنى معز بن شريفية حارس مرمى الترجي التونسي لكرة القدم أن يقدم فريقه مشواراً رائعاً في مونديال العالم للأندية حيث يستهل فريقه تدريباته مساء اليوم الثلاثاء بمدينة العين، استعداداً لمباراته الأولى في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات، والتي يخوضها يوم السبت المقبل.

وكانت بعثة الترجي قد وصلت مساء أمس الإثنين إلى مطار دبي قبل توجهها إلى مدينة العين وكان في استقبال الفريق عدد من المشجعين التونسيين المقيمين بالإمارات.

ومنح مدرب الترجي، معين الشعباني، اللاعبين راحة في نهار اليوم، على أن يبدأ الفريق تدريباته في المساء.

وأكد بن شريفية في تصريحات صحافية لموقع ناديه على الانترنت: "بعد تجربة 2011، سندخل البطولة بعقلية مغايرة، سنسعى لتفادي الطريقة التي هزمنا بها ضد فريق السد في 2011".

وأضاف بن شريفة "لدينا حلم وهدف في هذه البطولة وإذا تجاوزنا المباراة الأولى فإننا نتوقع أن نقدم مشواراً رائعاً في المسابقة".

كذلك شدد بن شريفية على أهمية التحضير والفوز في المباراة الأولى، مضيفاً "لدينا فكرة عن فريقي العين وويلنجتون، وسنستعد كأفضل ما يكون للفريق الفائز، سنلعب الآن في مستوى آخر ونحتاج إلى التحضير الجيد لاسيما من الناحية الذهنية كل دقيقة أو ثانية في المباراة ستكون مهمة".

ويستهل الترجي مشواره في مونديال الأندية في الدور الثاني حيث يلتقي الفائز في مباراة الدور الأول التي تجمع غدا الأربعاء بين العين صاحب الضيافة وويلنجتون النيوزيلندي.