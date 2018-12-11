حسين الشحات: نتمنى أن نكون عند حسن حظ الجماهير في مونديال الأندية

الشارقة 24 - محمود علي:

أكد المصري حسين الشحات المحترف في صفوف فريق العين الإماراتي لكرة القدم أن المشاركة في بطولة حجم بطولة بكأس العالم للأندية لم تأت من فراغ، كما أنها هدف مؤكد لكل لاعب يتمنى الظهور العالمي.

وأوضح الشحات الذي يقود فريقه يوم غد الأربعاء في أولى مباريات كأس العالم ضد فريق تيم ويلينجتون النيوزيلاندي: "ننتظر انطلاقة الحدث الكبير منذ فترة، ونسعى لنكون عند حسن ظن الجماهير الإماراتية والعربية، وندرك تماماً مدى المسؤولية الملقاة على عاتقنا كونها بطولة لها أهميتها الكبيرة لدى كل إماراتي وعربي".

وأضاف الشحات: "نسعى إلى تقديم أفضل المستويات وإسعاد جماهيرنا التي تقف دائماً خلفنا في كل المباريات، وندعوها إلى الزحف غداً لتقول كلمتها مثلما كانت تفعل خلال الفترات الماضية".

وأكد الشحات في ختام حديثه، أن لدى فريق طموحات كبيرة لتحقيق ما نصبو إليه من هذه البطولة وثقتنا كبيرة في أنفسنا في البطولة العالمية، والمؤكد أن المشاركة في البطولة العالمية ليست سهلة لأن جميع الفرق المتنافسة على اللقب أبطال، لذلك التحضيرات مضت بالصورة المطلوبة.