رونالدو البرازيلي وديشامب وماتويدي أبرز حضور مؤتمر دبي الرياضي

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلن مجلس دبي الرياضي عن قائمة المتحدثين وبرنامج جلسات مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثالث عشر عضو "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" أكبر مبادرات معرفية وتنموية وثقافية وإنسانية في العالم، الذي ينظمه المجلس سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتقام جلساته يوم 2 يناير المقبل في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا، تحت شعار " كرة القدم والاقتصاد"، يعقبه مساء يوم 3 يناير حفل توزيع جوائز دبي جلوب سوكر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم الثلاثاء، في مقر المجلس وتحدث فيه سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وأداره الإعلامي مصطفى الآغا.

وأعلن سعيد حارب عن قائمة المشاركين في النسخة الثالثة عشر من المؤتمر والتي تتضمن عدد من أبطال العالم بكرة القدم وهم: الفرنسي ماتويدي لاعب منتخب فرنسا بطل العالم 2018 ونادي يوفنتوس حالياً وباريس سان جيرمان سابقاً، وأسطورة الكرة البرازيلية رونالدو نازاريو بطل العالم بكرة القدم 1994 و2002 وعلى الصعيد الشخصي يُعتبر أحد أكثر اللاعبين تميّزاً في كرة القدم، حيث نال جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم ثلاثة مرات (1996 و1997 و2002)، إضافةً إلى جائزة الكرة الذهبية عامي 1997 و2002.

وتضم قائمة المتحدثين أيضاً ديديه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي، كما سيشارك اثنين من أبرز قيادات الكرة العالمية وهما جياني إنفانينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وزفونيمير بوبان نجم كرواتياً سابقاً ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حالياً.

كما تم الإعلان أيضاً عن مشاركة عدد من صناع القرار في الأندية واتحادات كرة القدم القارية والمحلية من الرؤساء والمدراء التنفيذيين للحديث في جلسات المؤتمر التي ستكون عناوينها: الاستراتيجيات العالمية في اقتصاد كرة القدم، الخطط الاقتصادية وعوائد الأندية، وستكون الجلسة الرئيسية بعنوان (كرة القدم.. أبعاد متعددة)، بورصة آسيا، والفرص الاقتصادية للاعبين والمدربين، وفي مقدمتهم خافيير سوريانو المدير التنفيذي لنادي مانشستر سيتي ومجموعة سيتي، وميغيل انجيل غيل الرئيس التنفيذي لنادي اتلتيكو مدريد، وقصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي يشارك للمرة الأولى في المؤتمر، وكذلك ممثل عن لجنة دوري المحترفين الإماراتية، ومدير تراخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.