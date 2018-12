شعار "وقتنا الآن" يزين حافلة منتخبنا الوطني في كأس آسيا

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم عن نتائج مسابقة اختيار شعارات حافلات المنتخبات المشاركة في بطولة كأس آسيا الإمارات 2019، وذلك قبل شهر من انطلاق منافسات البطولة الأكبر في تاريخ كرة القدم الآسيوية، والتي ستقام خلال الفترة من 5 يناير وحتى 1 فبراير 2019، بمشاركة قياسية تبلغ 24 منتخباً.

واستقبل الاتحاد الآسيوي آلاف المشاركات من الجماهير في مختلف أنحاء القارة، والتي أظهرت في مجملها شغفهم وفخرهم الوطني تجاه منتخبات بلادهم.

وأسفرت عن اختيار 24 شعاراً لتزيين حافلات المنتخبات الرسمية، وحظيت المسابقة التي استمرت لمدة شهر بنجاح كبير على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث وصل عدد الأصوات في المرحلة الثانية للمسابقة إلى أكثر من 105000 صوت عبر المنصات الرقمية للاتحاد الآسيوي.

وسيزين شعار Our Time Is Now "وقتنا الآن" حافلة منتخبنا الوطني مستضيف البطولة، حيث شارك آلاف الإماراتيين في اختيار عدة شعارات، إلا أن هذا الشعار حصل على أعلى نسبة إجماع في صفوف الجماهير، بعد الجولة الأخيرة من التصويت.

وبعد انتهاء المسابقة سيحصل الفائزين على قمصان موقعة لمنتخبات بلادهم فضلاً عن رؤية شعاراتهم تزين حافلات منتخبات بلادهم والتي ستبث عبر العالم خلال انتقالات المنتخبات بين الملاعب الثمانية التي ستضيف مباريات البطولة عبر المدن الأربع.