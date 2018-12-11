العين يتطلع إلى مستوى أعلى للفرق الإماراتية في مونديال الأندية

الشارقة 24 - محمود علي:

يتطلع العين إلى تحقيق خطوة جديدة إلى الأمام، في تاريخ مشاركات الأندية الإماراتية ببطولة كأس العالم للأندية، عندما يستضيف فعاليات النسخة الجديدة من البطولة، في الأيام المقبلة لتكون النسخة الرابعة التي تحتضنها الإمارات.

ويحمل العين على عاتقه مهمة ثقيلة في هذه النسخة، لاسيما وأن الفريق يتمتع بإمكانيات تؤهله للمنافسة بقوة، في ظل المستويات المتوسطة لمعظم فرق البطولة، والظروف المحيطة ببعض هذه الفرق.

ويواجه العين فريق تيم ويلينجتون، خلال المباراة الافتتاحية للبطولة العالمية.

ويخوض العين هذه النسخة واضعاً صوب عينيه الوصول للمربع الذهبي على أقل تقدير، لمعادلة إنجاز الجزيرة في النسخة الماضية التي استضافها نادي الجزيرة في 2017، وبلغ فيها المربع الذهبي.

وشهدت مشاركة الأندية الإماراتية بالبطولة تدرجاً تصاعدياً هادئاً في النتائج، من المركز السابع في 2009، وحتى المركز الرابع في النسخة الماضية.

وزارت البطولة الإمارات ثلاث مرات سابقة، كانت بدايتها في 2009 عندما استضاف شباب الأهلي "الأهلي"، بمسماه القديم، البطولة لكنه أخفق مبكراً وخسر المباراة الأولى أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي ليحتل المركز السابع، ثم استضاف الوحدة النسخة التالية، وعبر المباراة الأولى لكنه احتل المركز السادس بالهزيمة أمام باتشوكا المكسيكي، بركلات الترجيح، في مباراة المركزين الخامس والسادس.

وعادت البطولة إلى الإمارات في العام الماضي، عندما استضافها نادي الجزيرة وتقدم خلالها خطوة جديدة للكرة الإماراتية إلى الأمام ببلوغه المربع الذهبي، وفوزه بالمركز الرابع.

ويمثل بلوغ المربع الذهبي للبطولة الحد الأدنى بالنسبة لطموح العين، في النسخة الجديدة.