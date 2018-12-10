ليفربول يوقع عقداً جديداً طويل المدى مع مدافعه جوميز

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الإثنين، توقيع عقد جديد طويل المدى مع مدافعه جو جوميز، الذي شارك في 59 مباراة مع الفريق منذ أن انضم إليه قادماً من تشارلتون في 2015.

وأكد جو جوميز "21 عاماً" الذي شارك في ست مباريات مع المنتخب الإنجليزي، في تصريحات لموقع نادي ليفربول، أن توقيع هذا العقد الجديد يعني كل العالم بالنسبة لي.

وأضاف جوميز: "أعشق هذا النادي، وأعشق اللعب والتعلم هنا، وسعيد بأن ذلك سيستمر".

وخاض جوميز 18 مباراة هذا الموسم لكن يتوقع أن يغيب عن الملاعب لنحو ستة أسابيع بسبب كسر في الساق اليسرى، كان قد تعرض له خلال المشاركة في المباراة أمام بيرنلي في الخامس من ديسمبر الجاري.